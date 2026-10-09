美国五角大楼宣布，Raytheon获得了一份多年期合同，用于生产Standard Missile-3 Block IB拦截导弹，合同价值最高达63亿美元。Breaking Defense报道。

为期五年的基础协议

这份为期五年的合同基础价值为44亿美元。文件还规定了约20亿美元的选择权，用于在另外两年内采购更多导弹。五角大楼未说明该协议涵盖的导弹数量。

美国国防部负责采购和后勤保障的副部长迈克尔·达菲表示，该协议旨在为国防工业基础提供生产可预测性，消除零部件生产中的瓶颈，并确保军方拥有所需的拦截弹。

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补充拦截弹库存

五角大楼将SM-3 Block IB列为关键弹药，并力求尽快扩大其产量。根据Raytheon的数据，这些导弹可从舰艇和地面发射装置发射，旨在飞行轨迹中段拦截短程和中程弹道导弹。

Raytheon总裁菲尔·贾斯珀指出，该合同应有助于补充拦截弹库存，并应对美国海军、导弹防御局及其合作伙伴面临的威胁。该协议的合同机构是美国导弹防御局。

今年2月，美国国防部与Raytheon签署了一项框架协议，旨在为目前这份多年期合同奠定基础。近期，美国政府还与RTX的一个部门达成协议，以加快SM-6导弹、Tomahawk巡航导弹和AMRAAM空对空导弹的生产。

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