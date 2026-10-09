Pentagon poinformował, że firma Raytheon otrzymała wieloletni kontrakt na produkcję pocisków przechwytujących Standard Missile-3 Block IB o wartości do 6,3 mld dolarów. Informuje o tym Breaking Defense.

Pięcioletnia umowa podstawowa

Podstawowa wartość kontraktu, przewidzianego na pięć lat, wynosi 4,4 mld dolarów. Dokument przewiduje również opcje o wartości około 2 mld dolarów na zakup dodatkowych pocisków w ciągu kolejnych dwóch lat. Pentagon nie sprecyzował liczby pocisków objętych umową.

Michael Duffey, zastępca sekretarza obrony USA ds. zakupów i zabezpieczenia logistycznego, oświadczył, że umowa ma zapewnić przewidywalność produkcji dla bazy przemysłowo-obronnej, usunąć wąskie gardła w produkcji komponentów oraz zagwarantować wojsku dostępność potrzebnych pocisków przechwytujących.

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Uzupełnianie zapasów pocisków przechwytujących

Pentagon zalicza SM-3 Block IB do krytycznie ważnej amunicji, której produkcję dąży zwiększyć jak najszybciej. Według Raytheona pociski mogą być odpalane z okrętów i wyrzutni naziemnych oraz są przeznaczone do przechwytywania pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu w środkowej fazie lotu.

Prezes Raytheona Phil Jasper zaznaczył, że kontrakt powinien pomóc uzupełniać zapasy pocisków przechwytujących i reagować na zagrożenia, z którymi mierzą się Marynarka Wojenna USA, Agencja Obrony Przeciwrakietowej oraz ich partnerzy. Organem kontraktującym w tej umowie była amerykańska Agencja Obrony Przeciwrakietowej.

W lutym Departament Obrony USA i Raytheon zawarły umowę ramową, która miała przygotować grunt pod obecny wieloletni kontrakt. Ostatnio rząd USA zawarł także z jednostką RTX porozumienia dotyczące przyspieszenia produkcji pocisków SM-6, pocisków manewrujących Tomahawk oraz pocisków powietrze-powietrze AMRAAM.

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