В Великобритании аналитический центр Resolution Foundation предостерёг от предложений лишить людей с тревожными расстройствами, СДВГ или аутизмом права на выплаты Personal Independence Payment (PIP). По мнению организации, такие ограничения не дадут существенной экономии бюджета и могут усложнить людям трудоустройство, сохранение работы и участие в общественной жизни, сообщает The Guardian.

Призыв к комплексной реформе

В Resolution Foundation назвали привязку права на PIP к конкретным психическим или нейроразвитийным состояниям чрезмерно упрощённым и непрактичным подходом. Там отметили, что большинство получателей выплат имеют несколько состояний одновременно, в том числе сочетание физических, психических и поведенческих состояний.

В то же время аналитический центр считает, что действующая система PIP нуждается в масштабной реформе. Её целью должно стать сдерживание расходов, которые, по оценке организации, растут неустойчивыми темпами, а также восстановление доверия к системе, которую многие считают несправедливой и нефункциональной.

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Оценка возможной экономии

По расчётам Resolution Foundation, более точное направление помощи могло бы сэкономить около 4,4 млрд фунтов стерлингов в год. Денежная поддержка потенциально может быть прекращена примерно для каждого шестого получателя PIP трудоспособного возраста — около 670 тысяч человек, которые сообщили, что не имеют дополнительных расходов из-за инвалидности.

Вместе с тем организация подчеркнула, что менять систему следует осторожно. PIP даёт многим людям с инвалидностью и заболеваниями возможность работать, заботиться о других, учиться или заниматься волонтёрством.

Расходы на PIP в Англии и Уэльсе в реальном выражении выросли на 183% с момента введения выплаты в 2014 году. Согласно официальным прогнозам, в этом году расходы достигнут 28 млрд фунтов стерлингов, а к концу десятилетия — 34 млрд фунтов. В Министерстве труда и пенсий Великобритании заявили, что PIP назначается на основе функциональной оценки влияния состояния человека на его повседневные потребности.

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