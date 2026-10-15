W Wielkiej Brytanii think tank Resolution Foundation ostrzegł przed propozycjami pozbawienia osób z zaburzeniami lękowymi, ADHD lub autyzmem prawa do świadczenia Personal Independence Payment (PIP). Zdaniem organizacji takie ograniczenia nie przyniosą znaczących oszczędności budżetowych i mogą utrudnić ludziom znalezienie pracy, utrzymanie zatrudnienia oraz udział w życiu społecznym, informuje The Guardian.

Apel o kompleksową reformę

W Resolution Foundation uznano uzależnianie prawa do PIP od konkretnych schorzeń psychicznych lub neurorozwojowych za nadmiernie uproszczone i niepraktyczne podejście. Zaznaczono, że większość odbiorców świadczenia ma jednocześnie kilka schorzeń, w tym połączenie schorzeń fizycznych, psychicznych i behawioralnych.

Jednocześnie think tank uważa, że obecny system PIP wymaga szeroko zakrojonej reformy. Jej celem powinno być ograniczenie wydatków, które według oceny organizacji rosną w niezrównoważonym tempie, a także odbudowa zaufania do systemu, który wiele osób uważa za niesprawiedliwy i niesprawny.

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Ocena możliwych oszczędności

Według wyliczeń Resolution Foundation dokładniejsze kierowanie pomocy mogłoby przynieść oszczędności rzędu około 4,4 mld funtów rocznie. Wsparcie finansowe mogłoby zostać potencjalnie wstrzymane dla około co szóstego odbiorcy PIP w wieku produkcyjnym — około 670 tys. osób, które zgłosiły, że nie ponoszą dodatkowych kosztów z powodu niepełnosprawności.

Organizacja podkreśliła jednak, że system należy zmieniać ostrożnie. PIP umożliwia wielu osobom z niepełnosprawnościami i chorobami pracę, opiekę nad innymi, naukę lub wolontariat.

Wydatki na PIP w Anglii i Walii wzrosły realnie o 183% od wprowadzenia świadczenia w 2014 roku. Według oficjalnych prognoz wydatki osiągną w tym roku 28 mld funtów, a do końca dekady — 34 mld funtów. Brytyjski Departament Pracy i Emerytur oświadczył, że PIP przyznaje się na podstawie funkcjonalnej oceny wpływu stanu danej osoby na jej codzienne potrzeby.

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