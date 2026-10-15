Resolution Foundation не радить виключати людей з ADHD та аутизмом із PIP — The Guardian

У Великій Британії аналітичний центр Resolution Foundation застеріг від пропозицій позбавити людей із тривожними розладами, ADHD або аутизмом права на виплати Personal Independence Payment (PIP). На думку організації, такі обмеження не дадуть суттєвої економії бюджету й можуть ускладнити людям працевлаштування, збереження роботи та участь у суспільному житті, повідомляє The Guardian.

Заклик до комплексної реформи

У Resolution Foundation назвали прив’язування права на PIP до конкретних психічних або нейророзвиткових станів надто спрощеним і непрактичним підходом. Там зазначили, що більшість отримувачів виплат мають кілька станів одночасно, зокрема поєднання фізичних, психічних і поведінкових станів.

Водночас аналітичний центр вважає, що чинна система PIP потребує масштабної реформи. Її метою має бути стримування витрат, які, за оцінкою організації, зростають нестійкими темпами, а також відновлення довіри до системи, яку багато людей вважають несправедливою та нефункціональною.

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Оцінка можливих заощаджень

За розрахунками Resolution Foundation, точніше спрямування допомоги могло б заощадити близько 4,4 млрд фунтів стерлінгів на рік. Грошову підтримку потенційно можуть припинити для приблизно кожного шостого працездатного отримувача PIP — близько 670 тисяч людей, які повідомили, що не мають додаткових витрат через інвалідність.

Водночас організація наголосила, що змінювати систему слід обережно. PIP дає багатьом людям з інвалідністю та хворобами можливість працювати, доглядати за іншими, навчатися або займатися волонтерством.

Видатки на PIP в Англії та Уельсі в реальному вираженні зросли на 183% від запровадження виплати у 2014 році. Згідно з офіційними прогнозами, цього року витрати сягнуть 28 млрд фунтів стерлінгів, а до кінця десятиліття — 34 млрд фунтів. У Міністерстві праці та пенсій Великої Британії заявили, що PIP призначають на основі функціональної оцінки впливу стану людини на її повсякденні потреби.

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