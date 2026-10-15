英国智库Resolution Foundation警告，不应采纳剥夺患有焦虑障碍、ADHD或自闭症人士领取个人独立支付金（PIP）资格的提议。该机构认为，此类限制不会带来显著的预算节省，且可能使人们更难就业、保住工作并参与社会生活，据《卫报》报道。

呼吁进行全面改革

Resolution Foundation称，将PIP资格与特定心理健康或神经发育状况挂钩，是一种过于简单化且不切实际的做法。该机构指出，大多数补助领取者同时存在多种状况，包括身体、心理和行为状况的组合。

与此同时，该智库认为，现行PIP制度需要进行大规模改革。改革目标应是遏制支出增长；该机构估计，支出正以不可持续的速度增长，同时还应恢复人们对这一制度的信任，许多人认为该制度不公平且运作失灵。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对潜在节省额的评估

Resolution Foundation计算显示，更精准地提供援助每年可节省约44亿英镑。约六分之一处于工作年龄的PIP领取者，即约67万人，可能被停止提供现金支持；他们表示自己并未因残疾产生额外开支。

不过，该机构强调，应谨慎改变这一制度。PIP使许多残疾人士和病患能够工作、照顾他人、学习或从事志愿服务。

自该项补助于2014年推出以来，英格兰和威尔士的PIP支出按实际价值计算增长了183%。根据官方预测，今年的支出将达到280亿英镑，到本十年末将达到340亿英镑。英国工作和养老金部表示，PIP的发放依据是对个人状况如何影响其日常需求进行的功能评估。

关注我们在