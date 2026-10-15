Исследователи проанализировали ДНК 45 человек, похороненных на кладбище Нотр-Дам в Монреале, Канада, и не обнаружили в этой выборке признаков недавней генетической примеси коренного или африканского происхождения. Все изученные люди имели французское европейское происхождение, сообщает Live Science.

Анализ захоронений колониальной эпохи

Кладбище Нотр-Дам было основано в Монреале в 1683 году и использовалось для католических захоронений до 1796 года. В предыдущих исследованиях специалисты по-разному оценивали происхождение похороненных там людей: предполагалось, что среди них могли быть люди коренного, европейского, африканского или смешанного происхождения.

Автор исследования, биологический антрополог Университета Квебека в Труа-Ривьере Диан Мартен-Мойя вместе с коллегами секвенировала ДНК из скелетных останков. Данные сравнили с геномами людей из Европы, Западной Африки и коренных групп Америки. Результаты были опубликованы 5 октября в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Ограничения выборки

Исследователи предупредили, что выборка небольшая и происходит только с одного кладбища. Она не доказывает, что союзы между французскими поселенцами, представителями коренных народов или людьми африканского происхождения не происходили. В то же время результаты согласуются с генеалогическими и генетическими исследованиями, согласно которым коренное происхождение среди современных франкоканадцев весьма ограничено.

Анализ также выявил несколько генетических линий, охватывающих несколько поколений. Однако могилы этих людей располагались в разных частях кладбища, а не на семейных участках. Мартен-Мойя подчеркнула, что отсутствие недавней примеси в этой группе не означает отсутствия представителей коренных народов или людей африканского происхождения в тогдашнем Монреале. Биологическое происхождение само по себе также не определяет принадлежность к коренному народу, которая связана с родством, общиной и связями с землей.

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