研究人员分析了45名葬于加拿大蒙特利尔圣母公墓的人员的DNA，未在该样本中发现近期原住民或非洲血统遗传混合的迹象。所有受研究的人员均具有法国欧洲血统，Live Science报道。

殖民时期墓葬分析

圣母公墓于1683年在蒙特利尔建立，并一直用于天主教葬礼，直至1796年。在此前的研究中，专家对葬于此处人员的血统作出了不同评估：他们推测，其中可能有原住民、欧洲、非洲或混合血统的人。

该研究作者、魁北克大学三河市分校生物人类学家迪安·马尔滕-莫亚与同事对骨骼遗骸中的DNA进行了测序。这些数据与来自欧洲、西非及美洲原住民群体人员的基因组进行了比较。研究结果于10月5日发表在《美国国家科学院院刊》上。

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样本局限性

研究人员警告称，该样本规模较小，且仅来自一处墓地。它并不能证明法国定居者、原住民或非洲血统人士之间没有发生过结合。同时，这些结果与系谱和遗传学研究一致；后者显示，现代法裔加拿大人中的原住民血统极为有限。

分析还发现了数条跨越数代人的遗传谱系。然而，这些人的墓穴位于墓地的不同区域，而非家族墓地。马尔滕-莫亚强调，这一群体中缺乏近期血统混合，并不意味着当时的蒙特利尔没有原住民或非洲血统人士。生物血统本身也不能界定是否属于原住民民族，这种归属与亲属关系、社区及与土地的联系相关。

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