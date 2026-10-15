Naukowcy przeanalizowali DNA 45 osób pochowanych na cmentarzu Notre-Dame w Montrealu w Kanadzie i nie wykryli w tej próbie oznak niedawnej domieszki genetycznej rdzennego lub afrykańskiego pochodzenia. Wszystkie zbadane osoby miały francuskie europejskie pochodzenie, podaje Live Science.

Analiza pochówków z epoki kolonialnej

Cmentarz Notre-Dame założono w Montrealu w 1683 roku, a do 1796 roku wykorzystywano go do katolickich pochówków. We wcześniejszych badaniach specjaliści różnie oceniali pochodzenie pochowanych tam osób: przypuszczali, że mogli wśród nich być ludzie rdzennego, europejskiego, afrykańskiego lub mieszanego pochodzenia.

Autorka badania, antropolożka biologiczna Diane Marten-Moya z Uniwersytetu Quebecu w Trois-Rivières, wraz z kolegami zsekwencjonowała DNA ze szczątków szkieletowych. Dane porównano z genomami ludzi z Europy, Afryki Zachodniej i rdzennych grup obu Ameryk. Wyniki opublikowano 5 października w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Ograniczenia próby

Naukowcy zastrzegli, że próba jest niewielka i pochodzi tylko z jednego cmentarza. Nie dowodzi ona, że nie dochodziło do związków między francuskimi osadnikami, przedstawicielami rdzennych narodów lub osobami afrykańskiego pochodzenia. Jednocześnie wyniki są zgodne z badaniami genealogicznymi i genetycznymi, według których rdzenne pochodzenie wśród współczesnych Frankokanadyjczyków jest bardzo ograniczone.

Analiza wykazała również kilka linii genetycznych obejmujących kilka pokoleń. Jednak groby tych osób znajdowały się w różnych częściach cmentarza, a nie na rodzinnych kwaterach. Marten-Moya podkreśliła, że brak niedawnej domieszki w tej grupie nie oznacza braku przedstawicieli rdzennych narodów lub osób afrykańskiego pochodzenia w ówczesnym Montrealu. Samo pochodzenie biologiczne nie określa również przynależności do rdzennego narodu, która wiąże się z pokrewieństwem, wspólnotą i więzami z ziemią.

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