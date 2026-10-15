США начали перебрасывать в Панаму первые подразделения батальона численностью 600 военнослужащих 10-й горнопехотной дивизии. Как сообщает Anadolu Agency со ссылкой на The New York Times, военные начали перемещаться в новый учебный центр в джунглях Панамы.

Учения в регионе

По данным неназванных американских военных чиновников, в дальнейшем подразделение должно тренироваться с военными Колумбии и Гондураса. Оно также может поддерживать американские силы специальных операций, которые консультируют партнерские войска во время рейдов против предполагаемых участников наркотрафика.

В этом месяце военные должны присоединиться в Колумбии к учениям Southern Vanguard. Чиновники сообщили, что эти ротации являются временными, однако впоследствии могут перерасти в более постоянное присутствие США в регионе.

Адам Исаксон из Вашингтонского офиса по вопросам Латинской Америки заявил, что не помнит другого развертывания американских сил в регионе такого масштаба, если не учитывать вторжение или реагирование на стихийные бедствия.

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Расширение операций

Других военнослужащих 10-й горнопехотной дивизии также планируют направить в новое командование операций в Западном полушарии в Майами. До этого США перебросили из Африки в Колумбию и Эквадор несколько беспилотников MQ-9 Reaper, а министр обороны Пит Хегсет создал офис для контроля за операциями против картелей.

Вашингтон призвал лидеров стран региона активизировать операции против группировок, занимающихся наркотрафиком, и разрешить совместные действия. Формально на это согласились лишь несколько государств, в том числе Колумбия и Гондурас. Командующий Южным командованием США генерал Фрэнсис Донован заявлял, что операции расширятся от ударов по лодкам до наземных целей.

Американские военные нанесли 71 удар по лодкам в Карибском море и восточной части Тихого океана. По утверждению США, в результате этих ударов погибли не менее 239 человек, которых американская сторона назвала причастными к наркотрафику, не предоставив доказательств. Эксперты по праву считают эти удары незаконными, а правозащитные организации предупреждают, что наземные удары могут увеличить риск жертв среди гражданского населения.

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