USA rozpoczęły przerzut do Panamy pierwszych pododdziałów batalionu liczącego 600 żołnierzy z 10. Dywizji Górskiej. Jak informuje Anadolu Agency, powołując się na The New York Times, wojskowi zaczęli przemieszczać się do nowego centrum szkoleniowego w panamskiej dżungli.

Szkolenia w regionie

Według nienazwanych amerykańskich urzędników wojskowych, pododdział ma w przyszłości szkolić się z wojskowymi z Kolumbii i Hondurasu. Może on także wspierać amerykańskie siły operacji specjalnych, które doradzają wojskom partnerskim podczas nalotów na domniemanych uczestników handlu narkotykami.

W tym miesiącu wojskowi mają wziąć udział w Kolumbii w ćwiczeniach Southern Vanguard. Urzędnicy poinformowali, że te rotacje są tymczasowe, jednak później mogą przekształcić się w bardziej stałą obecność USA w regionie.

Adam Isacson z Washington Office on Latin America oświadczył, że nie pamięta innego rozmieszczenia amerykańskich sił w regionie na taką skalę, jeśli nie brać pod uwagę inwazji lub reagowania na klęski żywiołowe.

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Rozszerzenie operacji

Innych żołnierzy 10. Dywizji Górskiej również planuje się skierować do nowego dowództwa operacji na półkuli zachodniej w Miami. Wcześniej USA przerzuciły z Afryki do Kolumbii i Ekwadoru kilka dronów MQ-9 Reaper, a sekretarz obrony Pete Hegseth utworzył biuro do nadzorowania operacji przeciwko kartelom.

Waszyngton wezwał przywódców państw regionu do zintensyfikowania operacji przeciwko grupom zajmującym się handlem narkotykami oraz do zezwolenia na wspólne działania. Formalnie zgodziło się na to jedynie kilka państw, w tym Kolumbia i Honduras. Dowódca Południowego Dowództwa USA generał Francis Donovan oświadczył, że operacje rozszerzą się ze uderzeń na łodzie na cele lądowe.

Amerykańskie wojsko przeprowadziło 71 uderzeń na łodzie na Morzu Karaibskim i we wschodniej części Oceanu Spokojnego. Według twierdzeń USA w wyniku tych uderzeń zginęło co najmniej 239 osób, które strona amerykańska określiła jako powiązane z handlem narkotykami, nie przedstawiając dowodów. Eksperci prawni uważają te uderzenia za nielegalne, a organizacje praw człowieka ostrzegają, że uderzenia lądowe mogą zwiększyć ryzyko ofiar wśród cywilów.

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