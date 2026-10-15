美国开始向巴拿马部署第10山地师一个由600名军人组成的营的首批分队。据阿纳多卢通讯社报道，援引《纽约时报》消息，军方人员已开始前往巴拿马丛林中的一处新训练中心。

地区训练

据未具名美国军方官员称，该分队之后将与哥伦比亚和洪都拉斯军方开展训练。它还可能支援美国特种作战部队；这些部队在针对涉嫌参与贩毒人员的突袭行动中，为伙伴部队提供咨询。

本月，军方人员将在哥伦比亚参加“南方先锋”演习。官员表示，这些轮换部署是临时性的，但日后可能发展为美国在该地区更为长期的存在。

华盛顿拉丁美洲办公室的亚当·艾萨克森表示，除入侵或应对自然灾害外，他不记得美国曾在该地区进行过如此规模的兵力部署。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

行动扩大

第10山地师的其他军人也计划被派往迈阿密新成立的西半球行动司令部。此前，美国将数架MQ-9“死神”无人机从非洲调往哥伦比亚和厄瓜多尔，国防部长皮特·赫格塞思还设立了一个办公室，负责监督打击贩毒集团的行动。

华盛顿呼吁该地区国家领导人加强针对从事贩毒活动团伙的行动，并允许开展联合行动。正式同意这一点的只有少数国家，包括哥伦比亚和洪都拉斯。美国南方司令部司令弗朗西斯·多诺万将军表示，行动将从打击船只扩大到地面目标。

美军在加勒比海和东太平洋对船只实施了71次打击。美国声称，这些打击造成至少239人死亡，美方称这些人参与了贩毒，但未提供证据。法律专家认为这些打击非法，人权组织则警告称，对地面目标的打击可能增加平民伤亡风险。

关注我们在