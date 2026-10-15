В Великобритании в заявлении Greater Manchester Combined Authority не упомянули два обеда премьер-министра Энди Бернема с председателем Manchester City Хальдуном Аль-Мубараком, состоявшиеся в 2017 и 2018 годах. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на The Sun.

Обеды во время матчей

По данным издания, Бернем посетил первый обед в августе 2017 года во время домашнего матча Manchester City против Everton. Вместе с ним были Аль-Мубарак и тогдашний глава городского совета Манчестера Ричард Лиз.

Второй обед состоялся в апреле 2018 года во время манчестерского дерби между Manchester City и Manchester United. Стоимость гостеприимства на этом мероприятии оценивалась примерно в 699 фунтов стерлингов, или 930 долларов.

Оба события ранее были задекларированы в реестре GMCA, который впоследствии убрали с сайта органа власти. В заявлении GMCA, о котором сообщалось в понедельник, они отдельно не упоминались.

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Контакты с клубом

Вместо этого GMCA указала официальную встречу Бернема с Аль-Мубараком на инвестиционном саммите правительства Великобритании в октябре 2021 года и неформальную встречу на прощальном матче бывшего капитана Manchester City Венсана Компани в 2019 году.

Орган власти также сообщил, что Бернем посетил небольшое количество домашних матчей Manchester City в качестве гостя, а гостеприимство декларировалось в обычном порядке. Во время вопросов к премьер-министру Бернем заявил, что представители клуба не поднимали с ним вопрос финансовых обвинений Премьер-лиги.

Лидер Консервативной партии Кеми Баденок призвала к большей прозрачности относительно контактов Бернема с клубом. В сентябре независимая комиссия Премьер-лиги признала Manchester City виновным в нарушении финансовых правил в 2009–2018 годах. Клуб отрицает нарушения и обжалует решение; санкции пока не объявлены.

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