英国大曼彻斯特联合管理局的声明没有提及首相安迪·伯纳姆于2017年和2018年与曼城主席哈勒敦·穆巴拉克举行的两次午餐会。据阿纳多卢通讯社援引《太阳报》报道。

比赛期间的午餐会

据该媒体报道，伯纳姆于2017年8月在曼城主场对阵埃弗顿的比赛期间参加了第一次午餐会。与他一同出席的有穆巴拉克以及时任曼彻斯特市议会负责人理查德·利斯。

第二次午餐会于2018年4月曼城与曼联的曼彻斯特德比期间举行。该活动的招待费用估计约为699英镑，即930美元。

这两次活动此前均在GMCA登记册中申报，该登记册后来从该机构网站上撤下。在周一被报道的GMCA声明中，这两次活动没有被单独提及。

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与俱乐部的接触

相反，GMCA列出了伯纳姆于2021年10月在英国政府投资峰会上与穆巴拉克的正式会晤，以及2019年在前曼城队长文森特·孔帕尼告别赛上的一次非正式会面。

该机构还表示，伯纳姆曾作为嘉宾观看少量曼城主场比赛，相关招待按照常规程序申报。在首相答问环节，伯纳姆表示，俱乐部代表没有向他提出英超联赛财务指控的问题。

保守党领袖凯米·巴德诺赫呼吁提高伯纳姆与俱乐部接触情况的透明度。9月，英超联赛独立委员会认定曼城在2009年至2018年间违反财务规则。该俱乐部否认存在违规行为，并正对该决定提出上诉；尚未宣布任何制裁。

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