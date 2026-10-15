BBC обратилась в федеральный суд во Флориде, США, с просьбой обязать президента Дональда Трампа назначить конкретную дату допроса под присягой по его иску против британского вещателя на $10 млрд. Об этом сообщает The Hindu со ссылкой на судебные документы.

Перенос допроса

Адвокаты Трампа ранее согласились, что президент даст показания 16 октября. Однако в конце предыдущего месяца они заявили, что провести допрос в эту дату невозможно, и предложили перенести его на январь.

Юристы BBC попросили суд рассмотреть этот вопрос на слушании 22 октября, которое уже запланировано для обсуждения других процессуальных вопросов. В обращении адвокаты вещателя отметили, что за почти восемь месяцев процедуры сбора доказательств были допрошены семь свидетелей BBC, однако сам истец до сих пор не был допрошен, и графика такого допроса нет.

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Иск из-за документального фильма

Трамп подал иск против BBC в декабре 2025 года. Он требует не менее чем по $5 млрд по каждому из двух пунктов иска.

Дело связано с монтажом документального фильма BBC, в котором объединили два отдельных фрагмента выступления Трампа перед его сторонниками 6 января 2021 года, до штурма Капитолия США. По данным издания, такой монтаж создавал впечатление, будто Трамп напрямую призвал сторонников атаковать Капитолий.

BBC извинилась за этот случай, после которого несколько высокопоставленных сотрудников вещателя подали в отставку. В то же время BBC отрицает, что нанесла Трампу реальный ущерб, и просит закрыть дело. Судебное разбирательство назначено на февраль 2027 года.

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