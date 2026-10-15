BBC zwróciła się do sądu federalnego na Florydzie w USA o zobowiązanie prezydenta Donalda Trumpa do wyznaczenia konkretnej daty przesłuchania pod przysięgą w jego pozwie przeciwko brytyjskiemu nadawcy na 10 mld dolarów. Poinformował o tym The Hindu, powołując się na dokumenty sądowe.

Przełożenie przesłuchania

Prawnicy Trumpa wcześniej zgodzili się, że prezydent złoży zeznania 16 października. Jednak pod koniec poprzedniego miesiąca oświadczyli, że przeprowadzenie przesłuchania w tym terminie jest niemożliwe, i zaproponowali przełożenie go na styczeń.

Prawnicy BBC poprosili sąd o rozpatrzenie tej kwestii podczas rozprawy 22 października, która została już wyznaczona w celu omówienia innych kwestii proceduralnych. W piśmie prawnicy nadawcy wskazali, że w ciągu niemal ośmiu miesięcy postępowania dowodowego przesłuchano siedmiu świadków BBC, jednak sam powód wciąż nie został przesłuchany i nie ma harmonogramu takiego przesłuchania.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pozew w związku z filmem dokumentalnym

Trump złożył pozew przeciwko BBC w grudniu 2025 roku. Domaga się co najmniej po 5 mld dolarów z każdego z dwóch punktów pozwu.

Sprawa jest związana z montażem filmu dokumentalnego BBC, w którym połączono dwa odrębne fragmenty przemówienia Trumpa do jego zwolenników z 6 stycznia 2021 roku, przed szturmem na Kapitol USA. Według publikacji taki montaż stwarzał wrażenie, że Trump bezpośrednio wzywał swoich zwolenników do ataku na Kapitol.

BBC przeprosiła za ten incydent, po którym kilku wysokich rangą przedstawicieli nadawcy podało się do dymisji. Jednocześnie BBC zaprzecza, że wyrządziła Trumpowi rzeczywistą szkodę, i wnosi o oddalenie sprawy. Proces wyznaczono na luty 2027 roku.

Czytaj nas na