Kostaryka otworzyła więzienie na 5100 miejsc — Al Jazeera

W Kostaryce otwarto Centrum Zaostrzonego Osadzenia do Walki z Przestępczością Zorganizowaną (CACCO), przeznaczone dla 5100 osadzonych. Prezydent Laura Fernandez oświadczyła, że placówka ma stać się częścią bardziej rygorystycznego państwowego modelu zwalczania przestępczości. Jak informuje Al Jazeera, zakład będzie mógł pomieścić około 20% obecnej populacji więziennej kraju.

Pierwsze przeniesienia pod koniec października

Podczas ceremonii otwarcia Fernandez powiedziała, że CACCO zmusi przestępców do zmierzenia się z nowym, surowym modelem walki z przestępczością, a Kostaryka powinna stać się światowym punktem odniesienia w dziedzinie bezpieczeństwa więziennego.

Pierwsze przeniesienia osadzonych do nowego kompleksu mają nastąpić pod koniec października. Minister sprawiedliwości Gabriel Aguilar powiedział, że placówka pomoże władzom odzyskać kontrolę nad systemem penitencjarnym i ograniczyć przenikanie do niego przestępczości zorganizowanej.

Kostaryka, która wcześniej miała niższy poziom przestępczości z użyciem przemocy niż sąsiednie kraje, odnotowała 905 zabójstw w 2023 roku. W 2024 roku w kraju doszło do 876 zabójstw, a w 2025 roku — do 873. Analitycy wiążą tę sytuację między innymi z nasileniem rywalizacji grup przestępczych o dochodowe szlaki transportu narkotyków.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Model Salwadoru rozprzestrzenia się w regionie

Kraje Ameryki Łacińskiej coraz częściej zwracają się ku modelowi megawięzień, próbując odtworzyć politykę prezydenta Salwadoru Nayiba Bukele. W Salwadorze działa Centrum Osadzenia Terrorystów CECOT, przeznaczone dla około 40 tysięcy osób.

Organizacje praw człowieka twierdzą, że wprowadzonemu w Salwadorze w 2022 roku stanowi wyjątkowemu, który rozszerzył uprawnienia policji i wojska, towarzyszyły poważne naruszenia praw człowieka. Krytycy ostrzegają również przed przeludnieniem, naruszeniami prawa do rzetelnego procesu oraz domniemanymi torturami w placówkach takich jak CECOT.

Podobne inicjatywy są omawiane także w innych państwach regionu. Prezydent Peru Keiko Fujimori planuje odwiedzić CECOT przed utworzeniem podobnego obiektu w swoim kraju, a prezydent Kolumbii Abelardo de la Espriella podczas kampanii obiecał zbudować 10 megawięzień. Senator Flavio Bolsonaro, który przeszedł do finałowej rundy wyborów prezydenckich w Brazylii, również proponuje budowę pięciu takich placówek.

Czytaj nas na