Коста-Рика открыла тюрьму на 5100 мест — Al Jazeera

В Коста-Рике открыли Центр строгого содержания для борьбы с организованной преступностью (CACCO), рассчитанный на 5100 заключённых. Президент Лаура Фернандес заявила, что учреждение должно стать частью более жёсткой государственной модели противодействия преступности. Как сообщает Al Jazeera, учреждение сможет вместить примерно 20% нынешнего тюремного населения страны.

Первые переводы в конце октября

Во время церемонии открытия Фернандес заявила, что CACCO заставит преступников столкнуться с новой жёсткой моделью борьбы с преступностью, а Коста-Рика должна стать мировым ориентиром в сфере безопасности тюрем.

Первые переводы заключённых в новый комплекс должны состояться в конце октября. Министр юстиции Габриэль Агилар заявил, что учреждение поможет властям восстановить контроль над пенитенциарной системой и сократить проникновение организованной преступности в неё.

Коста-Рика, где ранее уровень насильственной преступности был ниже, чем в соседних странах, зафиксировала 905 убийств в 2023 году. В 2024 году в стране произошло 876 убийств, а в 2025-м — 873. Аналитики связывают эту ситуацию, в частности, с усилением борьбы преступных групп за прибыльные маршруты перевозки наркотиков.

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Модель Сальвадора распространяется по региону

Страны Латинской Америки всё чаще обращаются к модели мегатюрем, пытаясь воспроизвести политику президента Сальвадора Найиба Букеле. В Сальвадоре действует Центр содержания террористов CECOT, рассчитанный примерно на 40 тысяч человек.

Правозащитные группы заявляют, что введённый в Сальвадоре в 2022 году режим чрезвычайного положения, расширивший полномочия полиции и военных, сопровождался серьёзными нарушениями прав человека. Критики также предупреждают о переполненности, нарушениях права на надлежащую правовую процедуру и предполагаемых пытках в таких учреждениях, как CECOT.

Подобные инициативы обсуждаются и в других государствах региона. Президент Перу Кейко Фухимори планирует посетить CECOT перед созданием аналогичного объекта в своей стране, а президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья во время кампании обещал построить 10 мегатюрем. Сенатор Флавио Болсонару, вышедший в финальный раунд президентских выборов в Бразилии, также предлагает построить пять таких учреждений.

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