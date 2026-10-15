哥斯达黎加启用可容纳5100人的监狱——半岛电视台

哥斯达黎加启用了打击有组织犯罪高戒备拘押中心（CACCO），可容纳5100名囚犯。总统劳拉·费尔南德斯表示，该设施将成为国家采取更严厉犯罪打击模式的一部分。据半岛电视台报道，该设施将能够容纳该国当前监狱人口约20%。

首批转移将在10月底进行

费尔南德斯在启用仪式上表示，CACCO将迫使犯罪分子面对一种新的严厉打击犯罪模式，而哥斯达黎加应成为监狱安全领域的全球标杆。

首批囚犯向新综合设施的转移预计将在10月底进行。司法部长加布里埃尔·阿吉拉尔表示，该设施将帮助当局重新掌控监狱系统，并减少有组织犯罪对该系统的渗透。

哥斯达黎加此前的暴力犯罪率低于邻国，2023年记录了905起谋杀案。该国2024年发生876起谋杀案，2025年发生873起。分析人士尤其将这一情况与犯罪团伙为争夺利润丰厚的毒品运输路线而加剧的竞争联系起来。

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萨尔瓦多模式在地区扩散

拉丁美洲国家日益转向超级监狱模式，试图复制萨尔瓦多总统纳伊布·布克莱的政策。萨尔瓦多设有恐怖主义拘押中心CECOT，可容纳约4万人。

人权组织表示，萨尔瓦多于2022年实施的紧急状态扩大了警察和军方的权力，并伴随着严重侵犯人权的行为。批评人士还警告称，CECOT等设施存在过度拥挤、侵犯获得正当法律程序权利以及疑似酷刑等问题。

该地区其他国家也在讨论类似举措。秘鲁总统藤森庆子计划在本国建立类似设施前访问CECOT；哥伦比亚总统阿韦拉尔多·德拉埃斯普列利亚在竞选期间承诺修建10座超级监狱。进入巴西总统选举最终轮的参议员弗拉维奥·博索纳罗也提议建设5座此类设施。

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