W Stanach Zjednoczonych Departament Obrony włącza Defense Autonomous Working Group (DAWG) do nowej Task Force Autonomous Warfare w ramach Dowództwa Operacji Specjalnych USA (SOCOM). Poinformował o tym 14 października podczas dorocznej konferencji Association of the United States Army w Waszyngtonie zastępca sekretarza obrony USA ds. operacji specjalnych i konfliktów o niskiej intensywności Derrick Anderson.

Jak informuje Breaking Defense, nowa grupa zadaniowa ma wspierać Project Agincourt — ogólną inicjatywę Pentagonu w dziedzinie technologii bezzałogowych. W przyszłości ma ona również ułatwić utworzenie Autonomous Warfare Command (AUTOWARCOM).

Nowa struktura w SOCOM

Według Andersona wchłonięcie DAWG przez nową Task Force Autonomous Warfare ma zapewnić nieprzerwaną pracę nad technologiami autonomicznymi. DAWG w 2025 roku przekazano pod zarząd SOCOM, aby pracowała nad różnymi portfelami zdolności.

Grupę utworzono po inicjatywie Replicator z czasów administracji Joego Bidena, której celem było znaczne zwiększenie produkcji dronów i środków do ich zwalczania. Project Agincourt kieruje Owen West, który moderował podczas konferencji dyskusję panelową poświęconą systemom autonomicznym.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Plany dotyczące AUTOWARCOM i finansowania

Pentagon planuje utworzyć AUTOWARCOM z uprawnieniami podobnymi do uprawnień odrębnych rodzajów sił zbrojnych, aby skalować autonomiczne i robotyczne zdolności w połączonych siłach USA. Realizacja tego planu wymaga jednak zgody Kongresu.

Pentagon przedstawił również plany wydania na DAWG niemal 55 mld dolarów. Kongres USA nie zatwierdził jeszcze budżetu obronnego na rok fiskalny 2027 i nie posunął się naprzód w rozpatrywaniu odrębnego wniosku administracji dotyczącego uzgodnienia wydatków budżetowych, dlatego ostateczna kwota finansowania pozostaje niepewna.

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth oświadczył, że pełna kwota wnioskowanego finansowania jest potrzebna do zmian w resorcie. Nazwał te wydatki jednorazową inwestycją pokoleniową, która, jak stwierdził, będzie wpływać na połączone siły USA przez dziesięciolecia.

Czytaj nas na