Пентагон включив DAWG до нової групи автономної війни — Breaking Defense

У США Міністерство оборони включає Defense Autonomous Working Group (DAWG) до нової Task Force Autonomous Warfare у складі Командування спеціальних операцій США (SOCOM). Про це заявив помічник міністра оборони США зі спеціальних операцій та конфліктів низької інтенсивності Деррік Андерсон 14 жовтня на щорічній конференції Association of the United States Army у Вашингтоні.

Як повідомляє Breaking Defense, нова оперативна група має підтримувати Project Agincourt — загальну ініціативу Пентагону у сфері безпілотних технологій. Надалі вона також має сприяти створенню Autonomous Warfare Command (AUTOWARCOM).

Нова структура в SOCOM

За словами Андерсона, поглинання DAWG новою Task Force Autonomous Warfare має забезпечити безперервну роботу над автономними технологіями. DAWG у 2025 році передали під управління SOCOM для роботи з різними портфелями спроможностей.

Групу створили після ініціативи Replicator часів адміністрації Джо Байдена, спрямованої на значне нарощування виробництва дронів і засобів протидії їм. Project Agincourt очолює Оуен Вест, який модерував панельну дискусію про автономні системи на конференції.

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Плани щодо AUTOWARCOM і фінансування

Пентагон планує створити AUTOWARCOM із повноваженнями, подібними до повноважень окремих видів військ, для масштабування автономних і роботизованих спроможностей в об'єднаних силах США. Однак для реалізації цього плану потрібне схвалення Конгресу.

Також Пентагон виклав плани витратити на DAWG майже 55 млрд доларів. Конгрес США ще не схвалив оборонний бюджет на 2027 фінансовий рік і не просунувся в розгляді окремого запиту адміністрації щодо узгодження бюджетних видатків, тому остаточний обсяг фінансування залишається невизначеним.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що повний обсяг запитаного фінансування потрібен для змін у відомстві. Він назвав ці витрати одноразовою інвестицією покоління, яка, за його словами, впливатиме на об'єднані сили США протягом десятиліть.

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