В США Министерство обороны включает Defense Autonomous Working Group (DAWG) в новую Task Force Autonomous Warfare в составе Командования специальных операций США (SOCOM). Об этом 14 октября на ежегодной конференции Association of the United States Army в Вашингтоне заявил помощник министра обороны США по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности Деррик Андерсон.

Как сообщает Breaking Defense, новая оперативная группа должна поддерживать Project Agincourt — общую инициативу Пентагона в области беспилотных технологий. В дальнейшем она также должна содействовать созданию Autonomous Warfare Command (AUTOWARCOM).

Новая структура в SOCOM

По словам Андерсона, поглощение DAWG новой Task Force Autonomous Warfare должно обеспечить непрерывную работу над автономными технологиями. DAWG в 2025 году передали под управление SOCOM для работы с различными портфелями возможностей.

Группу создали после инициативы Replicator времен администрации Джо Байдена, направленной на значительное наращивание производства дронов и средств противодействия им. Project Agincourt возглавляет Оуэн Уэст, который модерировал панельную дискуссию об автономных системах на конференции.

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Планы по AUTOWARCOM и финансированию

Пентагон планирует создать AUTOWARCOM с полномочиями, аналогичными полномочиям отдельных видов вооруженных сил, для масштабирования автономных и роботизированных возможностей в объединенных силах США. Однако для реализации этого плана необходимо одобрение Конгресса.

Пентагон также изложил планы потратить на DAWG почти 55 млрд долларов. Конгресс США еще не утвердил оборонный бюджет на 2027 финансовый год и не продвинулся в рассмотрении отдельного запроса администрации о согласовании бюджетных расходов, поэтому окончательный объем финансирования остается неопределенным.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что полный объем запрошенного финансирования необходим для изменений в ведомстве. Он назвал эти расходы разовой инвестицией поколения, которая, по его словам, будет влиять на объединенные силы США на протяжении десятилетий.

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