美国国防部正将防务自主工作组（Defense Autonomous Working Group，DAWG）纳入美国特种作战司令部（SOCOM）下属的新自主作战工作组（Task Force Autonomous Warfare）。美国国防部负责特种作战和低强度冲突事务的助理部长德里克·安德森于10月14日在华盛顿举行的美国陆军协会年度会议上宣布了这一消息。

据Breaking Defense报道，这一新工作组将支持阿金库尔计划（Project Agincourt）——五角大楼在无人技术领域的一项总体倡议。未来，该工作组还将推动成立自主作战司令部（Autonomous Warfare Command，AUTOWARCOM）。

SOCOM的新架构

安德森表示，新自主作战工作组吸收DAWG，旨在确保自主技术相关工作持续不断地开展。DAWG于2025年被移交给SOCOM管理，以开展涉及不同能力组合的工作。

该工作组是在乔·拜登政府时期的“复制者”倡议之后成立的，该倡议旨在大幅扩大无人机及反无人机系统的生产。阿金库尔计划由欧文·韦斯特领导，他在会议上主持了一场关于自主系统的小组讨论。

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AUTOWARCOM计划与资金

五角大楼计划成立AUTOWARCOM，并赋予其类似于独立军种的权限，以扩大美国联合部队的自主和机器人能力。不过，实施这一计划需要获得国会批准。

五角大楼还概述了为DAWG投入近550亿美元的计划。美国国会尚未批准2027财年国防预算，也没有推进审议政府提出的有关协调预算支出的单独请求，因此最终的资金规模仍不确定。

美国国防部长皮特·赫格塞思表示，所请求资金的全额对于推动该部门变革是必要的。他称这些支出是一次性的代际投资，并表示这将对美国联合部队在未来数十年产生影响。

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