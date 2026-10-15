英国广播公司（BBC）已向美国佛罗里达州一家联邦法院提出请求，要求总统唐纳德·特朗普确定在其针对这家英国广播公司的100亿美元诉讼中接受宣誓作证的具体日期。据《印度教徒报》报道，该消息援引了法庭文件。

推迟作证

特朗普的律师此前同意，总统将于10月16日作证。然而，在上个月月底，他们表示无法在该日期进行宣誓作证，并提议将其推迟至1月。

BBC的律师请求法院在10月22日的听证会上审议此事，该听证会已安排讨论其他程序性问题。广播公司的律师在申请中指出，在近八个月的证据开示程序中，已有七名BBC证人接受宣誓作证，但原告本人至今尚未接受宣誓作证，也没有此类作证的时间安排。

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因纪录片引发的诉讼

特朗普于2025年12月对BBC提起诉讼。他要求就两项诉求中的每一项获得至少50亿美元赔偿。

该案与BBC一部纪录片的剪辑有关。该片将特朗普于2021年1月6日在美国国会大厦遭冲击前对其支持者发表讲话的两个不同片段拼接在一起。据该报报道，这种剪辑让人产生了特朗普直接呼吁支持者攻击国会大厦的印象。

BBC就此事道歉，此后该广播公司的数名高级官员辞职。同时，BBC否认对特朗普造成了实际损害，并请求驳回此案。庭审定于2027年2月举行。

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