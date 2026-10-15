Nowe badanie sugeruje, że dawni ludzie w rejonie Parku Narodowego White Sands w stanie Nowy Meksyk w USA mogli doświadczyć szybkich zmian środowiska podczas ostatniego maksimum lodowcowego. Analiza pyłków i związków organicznych w osadach wykazała, że krajobraz tego obszaru znacząco zmienił się ponad 20 tys. lat temu, podczas gdy ludzie nadal odwiedzali ten teren.

Dane z osadów

Jak podaje Live Science, naukowcy zbadali starożytne pyłki, woski z liści roślin, lipidy błonowe bakterii oraz inne cząsteczki organiczne w próbkach skał z White Sands. Dane te umożliwiły odtworzenie warunków środowiskowych w okresie obecności ludzi w tym rejonie.

Około 24 200 lat temu w White Sands znajdowało się duże jezioro, a okoliczne góry porastały drzewa iglaste, w tym sosny, jodły i świerki. W ciągu kolejnych dwóch tysięcy lat temperatura rosła, jezioro zaczęło się kurczyć, a drzewa iglaste ustąpiły miejsca dębom i bylicy.

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Ślady ludzi

W White Sands znajduje się stanowisko archeologiczne z ludzkimi śladami, które badacze wcześniej datowali na okres od 21 do 23 tys. lat temu. Datowanie to pozostaje przedmiotem dyskusji naukowych, ponieważ ślady są znacznie starsze niż inne miejsca obecności rdzennych ludów obu Ameryk.

Autorzy badania zaznaczają, że osady ze śladami wskazują na istotną zmianę środowiska w ciągu życia pojedynczego człowieka. Przypuszczają, że ludzie mogli wracać do White Sands w różnych okresach, a kurczenie się jeziora potencjalnie mogło zwiększać koncentrację zwierząt i roślin wokół niego. Jednocześnie odciski potwierdzają obecność ludzi, lecz dają jedynie ograniczony obraz ich codziennego zachowania.

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