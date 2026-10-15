一项新研究表明，在美国新墨西哥州白沙国家公园一带，古代人类可能经历了末次盛冰期期间快速的环境变化。对沉积物中花粉和有机化合物的分析显示，2万多年前该地区的景观发生了显著变化，而人类仍在继续造访这片区域。

沉积物数据

据Live Science报道，科学家研究了来自白沙岩石样本中的古代花粉、植物叶蜡、细菌膜脂以及其他有机分子。这些数据使研究人员能够重建人类在该地区活动期间的环境条件。

约2.42万年前，白沙地区有一个大型湖泊，周边山脉覆盖着针叶树，包括松树、冷杉和云杉。在随后两千年中，气温上升，湖泊开始缩小，针叶树让位于橡树和蒿属植物。

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人类足迹

白沙地区有一处考古遗址，留存着人类足迹，研究人员此前将其年代确定为距今2.1万至2.3万年。这一断代仍是科学讨论的对象，因为这些足迹明显早于美洲原住民的其他活动遗址。

研究作者指出，带有足迹的沉积物表明，环境在一个人的一生中发生了重大变化。他们推测，人们可能在不同时期返回白沙地区，而湖泊缩小或许可能增加其周围动植物的集中程度。同时，这些足迹证实了人类的存在，但仅能有限地反映他们的日常行为。

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