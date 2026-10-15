Новое исследование свидетельствует о том, что древние люди в районе национального парка Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико, США, могли застать быстрые изменения окружающей среды во время последнего ледникового максимума. Анализ пыльцы и органических соединений в отложениях показал, что ландшафт этой местности существенно изменился более 20 тысяч лет назад, в то время как люди продолжали посещать эту территорию.

Данные из отложений

Как сообщает Live Science, ученые исследовали древнюю пыльцу, воски из листьев растений, мембранные липиды бактерий и другие органические молекулы в образцах пород из Уайт-Сэндс. Эти данные позволили реконструировать условия окружающей среды в период присутствия людей в этом районе.

Около 24 200 лет назад в Уайт-Сэндс было большое озеро, а окружающие горы были покрыты хвойными деревьями, в том числе соснами, пихтами и елями. В течение следующих двух тысячелетий температура повышалась, озеро начало уменьшаться, а хвойные деревья уступили место дубам и полыни.

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Следы людей

В Уайт-Сэндс находится археологический памятник с человеческими следами, которые исследователи ранее датировали периодом от 21 до 23 тысяч лет назад. Эта датировка остается предметом научных дискуссий, поскольку следы значительно древнее других мест пребывания коренных народов Америки.

Авторы исследования отмечают, что отложения со следами указывают на существенное изменение среды на протяжении жизни отдельного человека. Они предполагают, что люди могли возвращаться в Уайт-Сэндс в разные периоды, а уменьшение озера потенциально могло повысить концентрацию животных и растений вокруг него. В то же время отпечатки подтверждают присутствие людей, но дают лишь ограниченное представление об их повседневном поведении.

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