W Singapurze rano 15 października odnotowano podwyższony poziom drobnego pyłu PM2.5 we wszystkich pięciu regionach kraju. Na zachodzie Singapuru 24-godzinny indeks standardów zanieczyszczeń powietrza PSI o godz. 08:00 wyniósł 207, co odpowiada kategorii „bardzo niezdrowej”.

Wskaźniki PM2.5 wzrosły we wszystkich regionach

Godzinowe wartości PM2.5 rano wahały się od 60 do 99 i we wszystkich regionach znajdowały się w podwyższonym zakresie. W pozostałych częściach kraju 24-godzinny PSI był na niezdrowym poziomie. Poinformował o tym Channel NewsAsia.

Poprzedniego dnia, 14 października, godzinowy wskaźnik PM2.5 na zachodzie Singapuru osiągnął 288 o godz. 15:00. Według publikacji był to najwyższy poziom od 2015 roku.

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Dym napływa z Kalimantanu

Singapurska Narodowa Agencja Środowiska poinformowała, że gęsty dym z pożarów w Kalimantanie przemieszczał się w kierunku kraju pod wpływem wiatrów południowo-wschodnich. Agencja oczekiwała, że zamglenie będzie nadal napływać do Singapuru w nocy i przez cały 15 października. Jednocześnie w kraju i części sąsiednich terytoriów prognozowano opady, natomiast na południu Sumatry i w Kalimantanie miały utrzymywać się suche warunki.

Agencja prognozowała, że 24-godzinny PSI w Singapurze będzie utrzymywać się w niezdrowym lub bardzo niezdrowym zakresie. Z powodu osiągnięcia przez PM2.5 bardzo wysokiego poziomu i możliwego przejścia PSI do kategorii bardzo niezdrowej władze rozpoczęły etapowe udostępnianie respiratorów N95 w klubach społecznościowych oraz za pośrednictwem automatów w wybranych węzłach transportowych, biurach usług społecznych i obiektach Stowarzyszenia Ludowego. Maski mogą nie być od razu dostępne we wszystkich punktach, jednak zapasy w magazynach sieci handlowych i rezerwach państwowych są wystarczające, według agencji.

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