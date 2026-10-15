10月15日上午，新加坡全国五个地区均录得细颗粒物PM2.5水平升高。新加坡西部的24小时污染物标准指数（PSI）在08:00达到207，属于“非常不健康”类别。

所有地区的PM2.5读数均上升

上午的每小时PM2.5读数介于60至99之间，所有地区均处于升高范围。该国其他地区的24小时PSI处于不健康水平。据Channel NewsAsia报道。

前一天，即10月14日，新加坡西部的每小时PM2.5读数在15:00达到288。该媒体称，这是自2015年以来的最高水平。

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烟雾来自加里曼丹

新加坡国家环境局表示，受东南风影响，来自加里曼丹火灾的浓烟正向该国移动。该机构预计，烟霾将在夜间和10月15日全天继续进入新加坡。与此同时，预计该国及部分邻近地区将有降雨，而苏门答腊南部和加里曼丹将持续干燥天气。

该机构预测，新加坡的24小时PSI将处于不健康或非常不健康范围。由于PM2.5达到极高水平，且PSI可能进入非常不健康类别，当局开始分阶段在社区俱乐部提供N95口罩，并通过部分交通枢纽、社会服务办公室和人民协会设施的自动售货机发放。口罩可能不会立即在所有地点供应，但该机构表示，零售连锁店仓库和国家储备中的库存充足。

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