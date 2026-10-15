Partia Pracy i Koalicja nie poprą zakazu zakuwania w kajdany podczas porodu — The Guardian
Australijska Partia Pracy i Koalicja w Senacie zamierzają nie poprzeć projektów ustaw przewidujących zakaz stosowania kajdan wobec osadzonych kobiet podczas porodu. Rząd wyjaśnił swoje stanowisko tym, że wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych należy głównie do kompetencji rządów stanów i terytoriów.
Projekty ustaw senator Thorpe
Niezależna senatorka Lidia Thorpe wniosła do Senatu projekty ustaw, które miały również zakazać przeszukiwania osobistego dzieci z rozbieraniem. Według The Guardian Thorpe powiedziała w Senacie, że w 2026 roku ludzi nadal można legalnie zakładać w kajdany podczas porodu, a dzieci rozbierać do kontroli ciała.
Wezwała senatorów do zaprzestania tych praktyk, określając je jako okrutne, nieludzkie, traumatyczne i niepotrzebne.
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Krytyka ze strony senatora Koalicji
Liberalny senator z Queensland Paul Scarr skrytykował stanowisko głównych partii. Oświadczył, że jest głęboko zaniepokojony tą praktyką, która, jak twierdzi, istnieje w całej Australii, i obiecał poruszyć tę kwestię z prokuratorką generalną Queensland Deb Frecklington.
Scarr wezwał również premiera do zwołania posiedzenia Gabinetu Narodowego. Podkreślił, że głosowanie nie powinno zakończyć rozpatrywania tej kwestii oraz że należy znaleźć sposoby jej rozwiązania.