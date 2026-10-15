Лейбористская партия и Коалиция в Сенате Австралии намерены не поддержать законопроекты, предусматривающие запрет на применение кандалов к заключенным женщинам во время родов. Правительство объяснило свою позицию тем, что уголовное правосудие в основном относится к компетенции правительств штатов и территорий.

Законопроекты сенатора Торп

Независимый сенатор Лидия Торп внесла в Сенат законопроекты, которые также должны были запретить личный досмотр детей с раздеванием. По данным The Guardian, Торп заявила в Сенате, что в 2026 году людей все еще можно законно заковывать в кандалы во время родов, а детей — раздевать для осмотра тела.

Она призвала сенаторов прекратить эти практики, назвав их жестокими, бесчеловечными, травмирующими и ненужными.

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Критика со стороны сенатора Коалиции

Либеральный сенатор от Квинсленда Пол Скарр раскритиковал позицию ведущих партий. Он заявил, что глубоко обеспокоен этой практикой, которая, по его словам, существует по всей Австралии, и пообещал поднять этот вопрос перед генеральным прокурором Квинсленда Деб Фреклингтон.

Скарр также призвал премьер-министра созвать заседание Национального кабинета. Он подчеркнул, что голосование не должно завершить рассмотрение этого вопроса и что необходимо найти пути его решения.

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