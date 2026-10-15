Minister sportu, sztuki i kultury RPA Gayton McKenzie oświadczył w Pretorii, że kraj liczy na uzyskanie prawa do organizacji Grand Prix Formuły 1 w sezonach 2028 lub 2029. Jak podaje TimesLIVE, prezydent RPA Cyril Ramaphosa ma towarzyszyć ministrowi podczas Grand Prix Abu Zabi 4 grudnia w ramach starań o powrót wyścigów samochodowych do kraju.

Gwarancje rządowe dla kandydatury

Według McKenzie’ego RPA znajduje się na etapie, na którym władze muszą przedstawić gwarancje rządowe. Powiedział, że należy je złożyć przed podróżą prezydenta na rundę Formuły 1 w Abu Zabi.

Minister oświadczył również, że kierownictwo Formuły 1 chce otrzymać gwarancje finansowe w wysokości 2,3 mld randów, zanim powierzy RPA organizację Grand Prix. McKenzie nie podał szczegółów tych gwarancji.

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Kandydatura RPA i porozumienie Rwandy

McKenzie odrzucił twierdzenia, że Rwanda wyprzedziła RPA w walce o rundę Formuły 1. Według niego Rwanda złożyła kandydaturę na długo przed jego powołaniem na ministra i wykonała niezbędne prace przygotowawcze.

Według publikacji Rwanda uzyskała 10-letnią umowę na organizację afrykańskiego Grand Prix, począwszy od 2030 roku. McKenzie pogratulował krajowi porozumienia i oświadczył, że RPA nadal współpracuje ze sponsorami nad własną kandydaturą.

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