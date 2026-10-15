Министр спорта, искусства и культуры ЮАР Гейтон Маккензи заявил в Претории, что страна рассчитывает получить право на проведение Гран-при Формулы-1 в сезонах 2028 или 2029 годов. Как сообщает TimesLIVE, президент ЮАР Сирил Рамафоса должен сопровождать министра на Гран-при Абу-Даби 4 декабря в рамках усилий по возвращению автогонок в страну.

Государственные гарантии для заявки

По словам Маккензи, ЮАР находится на этапе, когда власти должны предоставить государственные гарантии. Он сказал, что их необходимо подать до поездки президента на этап Формулы-1 в Абу-Даби.

Министр также заявил, что руководство Формулы-1 хочет получить финансовые гарантии на 2,3 млрд рандов, прежде чем доверить ЮАР проведение Гран-при. Деталей этих гарантий Маккензи не привел.

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Заявка ЮАР и соглашение Руанды

Маккензи отверг утверждения, что Руанда опередила ЮАР в борьбе за этап Формулы-1. По его словам, Руанда подала заявку задолго до его назначения министром и выполнила необходимую подготовительную работу.

По данным издания, Руанда получила десятилетнее соглашение на проведение африканского Гран-при, начиная с 2030 года. Маккензи поздравил страну с соглашением и заявил, что ЮАР продолжает работу со спонсорами над собственной заявкой.

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