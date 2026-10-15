Мировая площадь мангровых лесов за четыре десятилетия увеличилась на 477 км², или на 0,3%. Это означает умеренный разворот после длительного периода преобладающих потерь таких прибрежных экосистем, сообщает Mongabay со ссылкой на обновленные данные Global Mangrove Watch.

Исследователи проанализировали изменения мангрового покрова в 108 странах, используя спутниковые снимки с разрешением 10 метров и машинное обучение. Последнее обновление охватывает период 1985–2024 годов, тогда как предыдущая версия данных отслеживала изменения с 1996 года.

Где площадь мангровых лесов росла

Наибольший чистый прирост зафиксировали в Индии — 1180 км². Значительное расширение мангровых территорий также произошло в Пакистане, Австралии, на Филиппинах и в Сенегале.

В Индии восстановлению способствовали охрана водно-болотных угодий, прекращение вырубки, инженерные решения и участие местных сообществ. В частности, в штатах Тамилнад и Андхра-Прадеш с конца 1980-х годов прокладывали каналы в форме рыбьего скелета, которые обеспечивают приток и отток морской воды и создают условия для роста мангров.

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Потери остаются значительными

В то же время в ряде стран площадь мангровых лесов сократилась. Наибольшие чистые потери с 1985 года зафиксированы в Индонезии — 2043 км². Далее следуют Мьянма с 1458 км², Малайзия с 390 км², Нигерия с 312 км² и Куба с 272 км².

Среди основных причин уничтожения мангров называют преобразование земель для аквакультуры, выращивания риса и масличной пальмы, городскую застройку, загрязнение, а также чрезмерную заготовку древесины и древесного угля. В то же время в Индонезии чистое сокращение площади замедлилось после 2010 года, а с 2015 года страна входит в тройку государств с наибольшим приростом мангрового покрова.

Мангровые леса накапливают углерод, служат средой обитания для многих видов, поддерживают здоровье коралловых рифов и ослабляют воздействие волн и ветра. Эксперты подчеркивают, что эффективное восстановление требует не только массовой высадки саженцев, но и восстановления природных условий и долгосрочного участия местных сообществ.

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