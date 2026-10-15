过去四十年，全球红树林面积增加了477平方公里，即0.3%。据Mongabay报道，援引更新后的Global Mangrove Watch数据，这意味着在这些沿海生态系统长期以损失为主之后出现了温和的转折。

研究人员利用分辨率为10米的卫星影像和机器学习，分析了108个国家红树林覆盖范围的变化。最新更新涵盖1985年至2024年，而此前版本的数据追踪了自1996年以来的变化。

红树林面积增长的地区

印度记录到最大的净增长，为1180平方公里。巴基斯坦、澳大利亚、菲律宾和塞内加尔的红树林地区也显著扩大。

在印度，湿地保护、停止砍伐、工程解决方案以及当地社区的参与促进了恢复。特别是在泰米尔纳德邦和安得拉邦，自20世纪80年代末以来修建了鱼骨状渠道，确保海水的流入和流出，并为红树林生长创造条件。

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损失仍然显著

与此同时，多个国家的红树林面积有所减少。自1985年以来，印度尼西亚记录到最大的净损失，为2043平方公里。其后是缅甸1458平方公里、马来西亚390平方公里、尼日利亚312平方公里和古巴272平方公里。

红树林遭破坏的主要原因包括将土地转换用于水产养殖、种植水稻和油棕榈、城市开发、污染，以及过度采伐木材和木炭。与此同时，印度尼西亚的净面积减少在2010年后放缓，自2015年以来，该国一直位列红树林覆盖面积增长最多的三个国家之中。

红树林储存碳，是许多物种的栖息地，支持珊瑚礁健康，并削弱海浪和风的影响。专家强调，有效恢复不仅需要大规模种植幼苗，还需要恢复自然条件以及当地社区的长期参与。

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