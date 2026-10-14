世界银行宣布提供9300万美元的新融资，以加强对刚果民主共和国及该地区其他国家埃博拉疫情的应对。阿纳多卢通讯社援引该行声明报道了这一消息。

刚果的资金

在总额中，8000万美元将用于流行病学监测、发展实验室能力、患者治疗、感染预防与控制，以及与刚果民主共和国受影响地区社区的协作。

世界银行刚果事务主任阿尔贝尔·泽法克表示，该行没有拖延对这场公共卫生紧急情况的应对。根据刚果民主共和国卫生部的最新数据，自5月宣布疫情暴发以来，该国已确认9066例埃博拉病例，其中包括4381例死亡。

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对该地区的支持

疫情已波及七个省份：上韦莱、伊图里、北基伍、南基伍、下韦莱、乔波和南乌班吉。部分资金还将用于支持被称为疾病震中的伊图里省的妇幼保健服务，并保护社区生计，确保儿童能够安全上学。

另外1300万美元将用于加强该地区11个国家的突发事件准备、应对能力和卫生系统韧性。非洲疾病控制和预防中心此前警告称，埃博拉在10个非洲国家传播的风险很高。乌干达已被宣布摆脱埃博拉，而肯尼亚上周报告了首例从刚果输入的病例。世界银行集团为应对埃博拉紧急情况作出的承诺总额已达4.266亿美元。

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