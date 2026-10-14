Bank Światowy ogłosił przeznaczenie 93 mln dolarów nowego finansowania na wzmocnienie walki z epidemią Eboli w Demokratycznej Republice Konga i innych krajach regionu. Poinformowała o tym agencja Anadolu, powołując się na oświadczenie banku.

Środki dla Konga

Z całej kwoty 80 mln dolarów zostanie przeznaczone na nadzór epidemiologiczny, rozwój możliwości laboratoriów, leczenie chorych, zapobieganie zakażeniom i ich kontrolę, a także współpracę ze społecznościami na dotkniętych obszarach DRK.

Dyrektor Banku Światowego ds. Konga Albert Zeufack oświadczył, że bank nie zwlekał z reakcją na kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego. Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia DRK od ogłoszenia epidemii w maju w kraju potwierdzono 9 066 przypadków Eboli, w tym 4 381 zgonów.

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Wsparcie dla regionu

Epidemia objęła siedem prowincji: Haut-Uele, Ituri, Kiwu Północne, Kiwu Południowe, Bas-Uele, Tshopo i Ubangi Południowe. Część finansowania zostanie również wykorzystana na wsparcie usług opieki zdrowotnej dla matek i dzieci w Ituri, określanym jako epicentrum choroby, a także na ochronę źródeł utrzymania społeczności i bezpieczne uczęszczanie dzieci do szkół.

Kolejne 13 mln dolarów przeznaczono na wzmocnienie gotowości na sytuacje nadzwyczajne, reagowania oraz odporności systemów ochrony zdrowia w 11 krajach regionu. Afrykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób wcześniej ostrzegały przed wysokim ryzykiem rozprzestrzenienia się Eboli w dziesięciu krajach Afryki. Uganda została już uznana za wolną od Eboli, podczas gdy Kenia w ubiegłym tygodniu poinformowała o pierwszym przypadku zawleczonym z Konga. Łączna wartość zobowiązań Grupy Banku Światowego na reagowanie kryzysowe w związku z Ebolą osiągnęła 426,6 mln dolarów.

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