Всемирный банк объявил о выделении 93 млн долларов нового финансирования для усиления борьбы со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго и других странах региона. Об этом Anadolu Agency сообщило со ссылкой на заявление банка.

Средства для Конго

Из общей суммы 80 млн долларов направят на эпидемиологический надзор, развитие лабораторных возможностей, лечение больных, профилактику инфекций и контроль над ними, а также взаимодействие с общинами в пострадавших районах ДР Конго.

Директор Всемирного банка по делам Конго Альбер Зеуфак заявил, что банк не стал медлить с реакцией на чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения. Согласно последним данным Министерства здравоохранения ДР Конго, после объявления вспышки в мае в стране подтвердили 9 066 случаев Эболы, в том числе 4 381 смерть.

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Поддержка региона

Эпидемия охватила семь провинций: Верхнее Уэле, Итури, Северное Киву, Южное Киву, Нижнее Уэле, Чопо и Южное Убанги. Часть финансирования также используют для поддержки услуг по охране здоровья матерей и детей в Итури, который назвали эпицентром болезни, а также для защиты средств к существованию общин и безопасного посещения детьми школ.

Еще 13 млн долларов предназначены для укрепления готовности к чрезвычайным ситуациям, реагирования и устойчивости систем здравоохранения в 11 странах региона. Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний ранее предупреждали о высоком риске распространения Эболы в десяти африканских странах. Уганду уже объявили свободной от Эболы, тогда как Кения на прошлой неделе сообщила о первом завезенном из Конго случае. Общий объем обязательств Группы Всемирного банка по реагированию на чрезвычайную ситуацию с Эболой достиг 426,6 млн долларов.

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