Світовий банк надасть 93 млн доларів на боротьбу з Еболою — Anadolu Agency

Світовий банк оголосив про виділення 93 млн доларів нового фінансування для посилення боротьби зі спалахом Еболи в Демократичній Республіці Конго та інших країнах регіону. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на заяву банку.

Кошти для Конго

Із загальної суми 80 млн доларів спрямують на епідеміологічний нагляд, розвиток лабораторних можливостей, лікування хворих, профілактику та контроль інфекцій, а також взаємодію з громадами у постраждалих районах ДР Конго.

Директор Світового банку у справах Конго Альбер Зеуфак заявив, що банк не став зволікати з реакцією на надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я. За останніми даними Міністерства охорони здоров’я ДР Конго, після оголошення спалаху в травні в країні підтвердили 9 066 випадків Еболи, зокрема 4 381 смерть.

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Підтримка регіону

Епідемія охопила сім провінцій: Верхнє Уеле, Ітурі, Північне Ківу, Південне Ківу, Нижнє Уеле, Чопо та Південне Убангі. Частину фінансування також використають для підтримки послуг із охорони здоров’я матерів і дітей в Ітурі, яку назвали епіцентром хвороби, а також для захисту засобів до існування громад і безпечного відвідування дітьми шкіл.

Ще 13 млн доларів призначені для зміцнення готовності до надзвичайних ситуацій, реагування та стійкості систем охорони здоров’я в 11 країнах регіону. Африканські центри з контролю та профілактики захворювань раніше попереджали про високий ризик поширення Еболи у десяти африканських країнах. Уганду вже оголосили вільною від Еболи, тоді як Кенія минулого тижня повідомила про перший завезений із Конго випадок. Загальний обсяг зобов’язань Групи Світового банку на реагування на надзвичайну ситуацію з Еболою сягнув 426,6 млн доларів.

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