波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基取消了原定于周四和周五在斯洛文尼亚举行的欧盟成员国总统会议的出席安排。据Interia报道，他作出这一决定是因为波兰宪法法庭周边局势的严重性。

总统办公厅主任兹比格涅夫·博古茨基表示，纳夫罗茨基来到宪法法庭大楼，以亲自了解马切伊·贝雷克就任该机构法官宣誓程序的进展情况。

有关贝雷克候选资格的问题

博古茨基称，总统办公厅向众议院发出两封信，以确定贝雷克是否符合担任宪法法庭法官的正式要求。他声称，办公厅没有收到众议院议长的答复，并对是否已核查候选人的资格要求表示怀疑。

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博古茨基还表示，总统已向宪法学专家雷沙尔德·皮奥特罗夫斯基和雅采克·扎莱希内征求意见。按照办公厅主任的说法，两名专家均认为，对候选人是否符合既定要求的核查应持续到其在总统面前宣誓为止。博古茨基表示，如果确认贝雷克符合所有标准，纳夫罗茨基准备接受其宣誓。

关于权限的争议

总统办公厅主任提及另外四名由众议院选出的法官，他们尚未在总统面前宣誓。他表示，纳夫罗茨基已向宪法法庭提出申请，要求审理总统与由议长代表的众议院之间的权限争议。

博古茨基声称，在宪法法庭作出裁决之前，与接受这四人宣誓有关的程序应被暂停。他还批评了涉及隶属波兰内务部的部门的行动，称这些行动是对将审理该争议的法官施压。

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