Президент Польши Кароль Навроцкий отменил запланированное на четверг и пятницу участие во встрече президентов государств Европейского союза в Словении. Как сообщает Interia, он принял такое решение в связи с серьезностью ситуации вокруг Конституционного трибунала Польши.

Глава Канцелярии президента Збигнев Богуцкий заявил, что Навроцкий прибыл в здание Конституционного трибунала, чтобы лично получить информацию о ходе процедуры принесения Мацеем Береком присяги на должность судьи этого органа.

Вопросы относительно кандидатуры Берека

По словам Богуцкого, Канцелярия президента направила в Сейм два письма, чтобы выяснить, соответствует ли Берек формальным требованиям для должности судьи Конституционного трибунала. Он утверждает, что Канцелярия не получила ответа от маршала Сейма и сомневается, были ли проверены требования к кандидату.

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Богуцкий также сообщил, что президент обратился за заключениями к специалистам по конституционному праву Рышарду Пйотровскому и Яцеку Залесьному. По изложению главы Канцелярии, оба эксперта считают, что проверка соответствия кандидата установленным требованиям должна продолжаться до принесения присяги перед президентом. Богуцкий заявил, что Навроцкий готов принять присягу Берека, если будет подтверждено его соответствие всем критериям.

Спор о полномочиях

Глава Канцелярии президента напомнил о четырех других судьях, избранных Сеймом, которые еще не принесли присягу перед президентом. По его словам, Навроцкий обратился в Конституционный трибунал для рассмотрения спора о полномочиях между президентом и Сеймом, который представляет маршал палаты.

Богуцкий утверждает, что до решения Конституционного трибунала процедуры, связанные с принятием присяги этих четырех лиц, должны быть приостановлены. Он также раскритиковал действия с участием служб, подчиненных Министерству внутренних дел Польши, назвав их давлением на судей, которые должны рассмотреть спор.

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