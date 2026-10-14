在泰国曼谷，联合国副秘书长若热·莫雷拉·达席尔瓦呼吁美国和伊朗在数周内就一项由联合国支持的经霍尔木兹海峡运输化肥机制达成协议。他警告称，若不能迅速达成协议，亚洲和非洲部分地区可能面临粮食安全危机，半岛电视台报道。

联合国框架下的机制

拟议机制 предусматривает在阿曼建立一个由联合国人员配备的协调中心。该中心将负责登记船只并监督其安全通过这条水道。联合国监督人员将与波斯湾港口的地方当局一道检查货物装载情况，船只则将在过境期间受到追踪。如有必要，各国可以对船只或其货物发起额外检查。

莫雷拉·达席尔瓦表示，这项于3月制定的计划，在华盛顿和德黑兰同意后，可在七至十天内启动。为维持向最需要化肥的国家供应，每天有五艘船只通过该海峡即可。

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对播种季节的风险

这名联合国官员强调，播种季节临近使达成协议尤为紧迫。农民遵循严格的作物种植日程，因此即使是轻微延误也可能显著影响产量。他说，如果错过播种季节，农业生产率将大幅下降，对价格的影响将加剧。

自美国和以色列对伊朗发动战争以来，通过霍尔木兹海峡的船只航行已受到严重干扰。战前，全球约三分之一的尿素供应——最常见的氮肥——以及近一半作为重要原材料的海运硫磺供应通过这一路线运输。国际粮食政策研究所的数据显示，目前通过该海峡的货物中，化肥所占比例极低。

莫雷拉·达席尔瓦表示，联合国机制可以与就恢复航行自由达成更广泛协议的谈判并行运作。联合国粮食及农业组织5月曾警告称，化肥短缺可能会在2026年末和2027年加剧食品供应限制。

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