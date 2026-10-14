ООН закликала США й Іран погодити транзит добрив через Ормузьку протоку — Al Jazeera

У Бангкоку, Таїланд, заступник Генерального секретаря ООН Жорже Морейра да Сілва закликав Сполучені Штати та Іран упродовж кількох тижнів погодити підтриманий ООН механізм транспортування добрив через Ормузьку протоку. Він попередив, що без швидкої домовленості окремі регіони Азії та Африки можуть зіткнутися з кризою продовольчої безпеки, повідомляє Al Jazeera.

Механізм під егідою ООН

Запропонований механізм передбачає створення в Омані координаційного центру з персоналом ООН. Він мав би реєструвати судна та контролювати їхнє безпечне проходження водним шляхом. Монітори ООН разом із місцевою владою в портах Перської затоки перевірятимуть завантаження вантажів, а судна відстежуватимуть під час транзиту. За потреби країни зможуть ініціювати додаткові перевірки судна або його вантажу.

За словами Морейри да Сілви, план, підготовлений у березні, можна запустити за сім-десять днів після згоди Вашингтона і Тегерана. Для підтримання поставок до країн, що найбільше потребують добрив, достатньо проходження протокою п’яти суден на добу.

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Ризик для посівного сезону

Посадовець ООН наголосив, що наближення посівного сезону робить домовленість особливо терміновою. Фермери дотримуються чітких календарів вирощування культур, тому навіть незначне запізнення може суттєво позначитися на врожайності. Якщо посівний сезон буде пропущено, продуктивність сільського господарства істотно знизиться, а вплив на ціни зросте, сказав він.

Рух суден через Ормузьку протоку серйозно порушено від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану. До війни через цей маршрут проходила приблизно третина світових поставок карбаміду — найпоширенішого азотного добрива — та майже половина морських поставок сірки, важливої сировини. За даними Міжнародного дослідницького інституту продовольчої політики, частка добрив серед вантажів, які нині проходять протокою, є дуже незначною.

Морейра да Сілва заявив, що механізм ООН може діяти паралельно з переговорами про ширшу угоду щодо відновлення свободи судноплавства. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН у травні попереджала, що дефіцит добрив може посилити обмеження продовольчих поставок наприкінці 2026 року та у 2027 році.

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