В Бангкоке, Таиланд, заместитель Генерального секретаря ООН Жорже Морейра да Силва призвал Соединенные Штаты и Иран в течение нескольких недель согласовать поддерживаемый ООН механизм транспортировки удобрений через Ормузский пролив. Он предупредил, что без скорого соглашения отдельные регионы Азии и Африки могут столкнуться с кризисом продовольственной безопасности, сообщает Al Jazeera.

Механизм под эгидой ООН

Предложенный механизм предусматривает создание в Омане координационного центра с персоналом ООН. Он должен будет регистрировать суда и контролировать их безопасный проход по водному пути. Мониторы ООН вместе с местными властями в портах Персидского залива будут проверять погрузку грузов, а суда будут отслеживаться во время транзита. При необходимости страны смогут инициировать дополнительные проверки судна или его груза.

По словам Морейры да Силвы, план, подготовленный в марте, можно запустить через семь-десять дней после согласия Вашингтона и Тегерана. Для поддержания поставок в страны, которые больше всего нуждаются в удобрениях, достаточно прохода через пролив пяти судов в сутки.

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Риск для посевного сезона

Представитель ООН подчеркнул, что приближение посевного сезона делает соглашение особенно срочным. Фермеры придерживаются четких календарей выращивания культур, поэтому даже незначительная задержка может существенно отразиться на урожайности. Если посевной сезон будет пропущен, продуктивность сельского хозяйства значительно снизится, а влияние на цены усилится, сказал он.

Движение судов через Ормузский пролив серьезно нарушено с начала войны США и Израиля против Ирана. До войны через этот маршрут проходила примерно треть мировых поставок карбамида — наиболее распространенного азотного удобрения — и почти половина морских поставок серы, важного сырья. По данным Международного исследовательского института продовольственной политики, доля удобрений среди грузов, которые сейчас проходят через пролив, очень незначительна.

Морейра да Силва заявил, что механизм ООН может действовать параллельно с переговорами о более широком соглашении по восстановлению свободы судоходства. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН в мае предупреждала, что дефицит удобрений может усилить ограничения поставок продовольствия в конце 2026 года и в 2027 году.

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