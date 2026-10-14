W Bangkoku w Tajlandii zastępca sekretarza generalnego ONZ Jorge Moreira da Silva wezwał Stany Zjednoczone i Iran do uzgodnienia w ciągu kilku tygodni wspieranego przez ONZ mechanizmu transportu nawozów przez cieśninę Ormuz. Ostrzegł, że bez szybkiego porozumienia niektóre regiony Azji i Afryki mogą stanąć w obliczu kryzysu bezpieczeństwa żywnościowego, informuje Al Jazeera.

Mechanizm pod egidą ONZ

Proponowany mechanizm przewiduje utworzenie w Omanie centrum koordynacyjnego z personelem ONZ. Miałoby ono rejestrować statki i nadzorować ich bezpieczne przejście przez szlak wodny. Monitorzy ONZ wraz z lokalnymi władzami w portach Zatoki Perskiej będą sprawdzać załadunek towarów, a statki będą śledzone podczas tranzytu. W razie potrzeby państwa będą mogły zainicjować dodatkowe kontrole statku lub jego ładunku.

Według Moreiry da Silvy plan, przygotowany w marcu, można uruchomić w ciągu siedmiu do dziesięciu dni po osiągnięciu porozumienia przez Waszyngton i Teheran. Aby utrzymać dostawy do krajów najbardziej potrzebujących nawozów, wystarczy przejście przez cieśninę pięciu statków dziennie.

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Ryzyko dla sezonu siewnego

Przedstawiciel ONZ podkreślił, że zbliżający się sezon siewny sprawia, iż porozumienie jest szczególnie pilne. Rolnicy przestrzegają ścisłych kalendarzy upraw, dlatego nawet niewielkie opóźnienie może znacząco wpłynąć na plony. Jeśli sezon siewny zostanie pominięty, produktywność rolnictwa istotnie spadnie, a wpływ na ceny wzrośnie — powiedział.

Ruch statków przez cieśninę Ormuz jest poważnie zakłócony od początku wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi. Przed wojną trasą tą przechodziła około jedna trzecia światowych dostaw mocznika — najpowszechniejszego nawozu azotowego — oraz niemal połowa morskich dostaw siarki, ważnego surowca. Według Międzynarodowego Instytutu Badawczego Polityki Żywnościowej udział nawozów wśród ładunków, które obecnie przechodzą przez cieśninę, jest bardzo niewielki.

Moreira da Silva oświadczył, że mechanizm ONZ może działać równolegle z negocjacjami w sprawie szerszego porozumienia dotyczącego przywrócenia wolności żeglugi. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa ostrzegała w maju, że niedobór nawozów może pogłębić ograniczenia dostaw żywności pod koniec 2026 roku i w 2027 roku.

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