塞浦路斯警方已将有关该国高田（Takata）缺陷安全气囊历史及其进口到该岛的调查材料移交给法律服务部门。预计总检察长乔治斯·萨维德斯将审查这些材料，并决定是否启动刑事程序。他也可能指示警方开展补充调查，Cyprus Mail报道。

特别委员会的结论

警方移交材料时，距离特别委员会建议对三人提出刑事指控已过去15个月。萨维德斯于去年7月收到该委员会的报告，随后将其转交警方和内阁。

委员会成员包括主席、前最高法院法官米哈拉基斯·赫里斯托杜卢，律师协会主席迈克尔·沃卡斯，以及审计服务部门代表西奥多西奥斯·哈吉米哈伊尔。委员会认为，2013年至2023年间任职的四名交通部长，对缺陷高田安全气囊在塞浦路斯市场上的扩散负有很大责任。

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报告点名了埃夫蒂米奥斯·弗洛伦佐、马里奥斯·德米特里亚德斯、瓦西利基·阿纳斯塔夏杜以及现任法马古斯塔地区长官扬尼斯·卡鲁索斯。委员会认为，前部长们应对道路运输部门表现出的不作为、疏忽和冷漠负责。

可能的刑事程序

赫里斯托杜卢在提交报告时表示，委员会发现可能存在滥用职权、谋杀、因疏忽行为致人死亡以及造成严重伤害的情况。潜在指控还涉及亚历山德罗斯·卢戈斯的案件，他于2017年因缺陷安全气囊受到造成严重后果的伤害；以及斯蒂利亚尼·约尔加利和基里亚科斯·奥克西诺斯的案件，两人均在涉及此类安全气囊的事故中死亡。

该问题与日本公司高田的产品有关。据消息来源称，在高温或潮湿环境影响下，这类安全气囊在展开时可能爆炸。因此，金属充气装置可能飞向本应由安全气囊保护的人，造成伤害或死亡。

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