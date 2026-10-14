Поліція Кіпру передала Юридичній службі матеріали розслідування щодо історії дефектних подушок безпеки Takata в країні та їх ввезення на острів. Очікується, що генеральний прокурор Георгос Саввідес вивчить матеріали й вирішить, чи починати кримінальні провадження. Він також може доручити поліції провести додаткове розслідування, повідомляє Cyprus Mail.

Висновки спеціальної комісії

Поліція передала матеріали через 15 місяців після того, як спеціальна комісія рекомендувала висунути кримінальні обвинувачення трьом людям. Саввідес отримав її звіт у липні минулого року, а згодом передав його поліції та кабінету міністрів.

До складу комісії входили її голова, колишній суддя Верховного суду Міхалакіс Христодулу, голова асоціації адвокатів Міхаель Воркас і представник аудиторської служби Теодосіос Хаджіміхаїл. Комісія вважала, що четверо міністрів транспорту, які працювали у 2013–2023 роках, значною мірою відповідальні за поширення дефектних подушок Takata на кіпрському ринку.

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У звіті названо Ефтіміоса Флуренцу, Маріоса Деметріадеса, Васілікі Анастасіаду та нинішнього губернатора району Фамагуста Янніса Карусоса. На думку комісії, колишні міністри відповідальні за бездіяльність, недбалість і байдужість, які демонстрував департамент автомобільного транспорту.

Можливі кримінальні провадження

Під час подання звіту Христодулу заявив, що комісія виявила можливість зловживання владою, вбивства, спричинення смерті через необережні дії та завдання тяжких травм. Потенційні обвинувачення також стосуються справ Александроса Лугоса, який у 2017 році зазнав травм із тяжкими наслідками через дефектну подушку безпеки, а також Стиліані Йоргалі та Кіріакоса Оксіноса, які загинули в аваріях за участю таких подушок.

Проблема пов’язана з продукцією японської компанії Takata. За даними джерела, через вплив високої температури або вологості такі подушки можуть вибухати під час спрацювання. Унаслідок цього металевий інфлятор може вилетіти в бік людини, яку подушка мала захистити, спричинивши травми або смерть.

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