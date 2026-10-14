Policja Cypru przekazała Służbie Prawnej materiały ze śledztwa dotyczącego historii wadliwych poduszek powietrznych Takata w kraju oraz ich importu na wyspę. Oczekuje się, że prokurator generalny Giorgos Savvides zbada materiały i zdecyduje, czy wszcząć postępowania karne. Może on także polecić policji przeprowadzenie dodatkowego śledztwa, informuje Cyprus Mail.

Ustalenia specjalnej komisji

Policja przekazała materiały 15 miesięcy po tym, jak specjalna komisja zaleciła postawienie zarzutów karnych trzem osobom. Savvides otrzymał jej raport w lipcu ubiegłego roku, a następnie przekazał go policji i radzie ministrów.

W skład komisji weszli jej przewodniczący, były sędzia Sądu Najwyższego Michalakis Christodoulou, prezes stowarzyszenia adwokackiego Michael Vorkas oraz przedstawiciel służby audytowej Theodosios Hadjimichael. Komisja uznała, że czterej ministrowie transportu pełniący funkcje w latach 2013–2023 są w dużej mierze odpowiedzialni za rozpowszechnienie wadliwych poduszek Takata na cypryjskim rynku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W raporcie wymieniono Efthymiosa Flourentzou, Mariosa Demetriadesa, Vasiliki Anastasiadou oraz obecnego gubernatora dystryktu Famagusta, Yiannisa Karousosa. Zdaniem komisji byli ministrowie odpowiadają za bezczynność, zaniedbanie i obojętność, które wykazywał Departament Transportu Drogowego.

Możliwe postępowania karne

Podczas prezentacji raportu Christodoulou oświadczył, że komisja stwierdziła możliwość nadużycia władzy, zabójstwa, spowodowania śmierci w wyniku nieostrożnych działań oraz spowodowania ciężkich obrażeń. Potencjalne zarzuty dotyczą także spraw Alexandrosa Lougosa, który w 2017 roku doznał obrażeń o poważnych skutkach z powodu wadliwej poduszki powietrznej, a także Styliani Georgalli i Kyriakosa Oxinosa, którzy zginęli w wypadkach z udziałem takich poduszek.

Problem jest związany z produktami japońskiej firmy Takata. Według źródła pod wpływem wysokiej temperatury lub wilgotności takie poduszki mogą eksplodować podczas uruchomienia. W rezultacie metalowy inflator może wylecieć w kierunku osoby, którą poduszka miała chronić, powodując obrażenia lub śmierć.

Czytaj nas na