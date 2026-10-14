Полиция Кипра передала Юридической службе материалы расследования об истории дефектных подушек безопасности Takata в стране и их ввозе на остров. Ожидается, что генеральный прокурор Йоргос Саввидес изучит материалы и решит, начинать ли уголовные производства. Он также может поручить полиции провести дополнительное расследование, сообщает Cyprus Mail.

Выводы специальной комиссии

Полиция передала материалы через 15 месяцев после того, как специальная комиссия рекомендовала предъявить уголовные обвинения трем людям. Саввидес получил ее отчет в июле прошлого года, а затем передал его полиции и кабинету министров.

В состав комиссии вошли ее председатель, бывший судья Верховного суда Михалакис Христодулу, глава ассоциации адвокатов Михаэль Воркас и представитель аудиторской службы Теодосиос Хаджимихаил. Комиссия считала, что четверо министров транспорта, работавших в 2013–2023 годах, в значительной степени ответственны за распространение дефектных подушек Takata на кипрском рынке.

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В отчете названы Эфтимиос Флуренцу, Мариос Деметриадес, Василики Анастасиаду и нынешний губернатор района Фамагуста Яннис Карусос. По мнению комиссии, бывшие министры ответственны за бездействие, халатность и безразличие, которые демонстрировал департамент автомобильного транспорта.

Возможные уголовные производства

Во время представления отчета Христодулу заявил, что комиссия выявила возможность злоупотребления властью, убийства, причинения смерти вследствие неосторожных действий и причинения тяжких телесных повреждений. Потенциальные обвинения также касаются дел Александроса Лугоса, который в 2017 году получил травмы с тяжелыми последствиями из-за дефектной подушки безопасности, а также Стилиани Йоргали и Кириакоса Оксиноса, погибших в авариях с участием таких подушек.

Проблема связана с продукцией японской компании Takata. По данным источника, под воздействием высокой температуры или влажности такие подушки могут взрываться при срабатывании. В результате металлический инфлятор может вылететь в сторону человека, которого подушка должна была защитить, причинив травмы или смерть.

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