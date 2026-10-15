Комитет Национального собрания Южной Кореи по вопросам безопасности и государственного управления одобрил отчет по кандидатуре Ким Чи-ёна на должность первого руководителя Агентства по расследованию тяжких преступлений. Как сообщает Korea Herald, решение было принято в четверг.

Слушания длились 12 часов

Комитет утвердил отчет на следующий день после 12-часовых слушаний по Киму — бывшему кадровому прокурору. Во время слушаний он отрицал, что имел близкие отношения с бывшим президентом Юн Сок Ёлем.

Ким также назвал Юна примером «политически мотивированного прокурора». По данным издания, бывший президент находится под стражей по делу, связанному с объявлением военного положения в 2024 году.

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Дальнейшее утверждение

Одобрение отчета открывает президенту Ли Чжэ Мёну путь к утверждению Ким Чи-ёна на этой должности. Агентство по расследованию тяжких преступлений было выделено из прокуратуры в рамках реформы, которую продвигала правящая партия.

Учреждение начало работу 2 октября без руководителя. Слушания по Киму, номинированному в начале сентября, откладывались из-за спора внутри либерального блока относительно его предполагаемой роли в политическом вмешательстве во время работы прокурором.

Старший президентский секретарь по связям с общественностью и коммуникациям Сон Ги Хон заявил, что Ким является подходящим кандидатом на эту должность. Он также призвал сосредоточиться на успешном запуске нового следственного учреждения и реформе системы уголовного правосудия.

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